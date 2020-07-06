Росприроднадзор заявил о ложных данных «Норникеля» о загрязнениях

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования завершила проверку в отношении акционерного общества «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), компания предоставляла недостоверную информацию о загрязнениях, сообщается на сайте ведомства.

В конце мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара произошел разлив топлива. Более 21 тысячи кубометров нефтепродуктов загрязнили 160 тысяч квадратных метров грунта и попали в водоемы.

Тогда президент России Владимир Путин потребовал полностью восстановить окружающую среду на месте разлива нефтепродуктов в Красноярском крае, а не просто «быстренько прибраться».

Проверка Росприроднадзора установила, что «НТЭК» предоставляла недостоверную информацию в декларации о воздействии на окружающую среду. «Компания допустила загрязнение водных объектов (реки Далдыкан, Амбарная, Пясина, озеро Пясино) нефтепродуктами вследствие разгерметизации резервуара № 5, а также загрязнение и порчу земли и почвы», — говорится в сообщении.

Кроме того, компания не обеспечила содержание в исправном состоянии технологического оборудования, заблаговременное проведение инженерно-технических мероприятий, предотвращающих возможные разливы нефти и нефтепродуктов.

По данным Росприроднадзора, на промышленной площадке отсутствует производственная и дождевая канализация, не обеспечивается удаление и очистка загрязненных, технологических, смывных и других сточных вод. По результатам проверки руководству АО «НТЭК» выдали предписание об устранении выявленных нарушений.