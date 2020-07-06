Россия после долгого перерыва запустит спутник «ГЛОНАСС»

Первый за шесть лет запуск с космодрома Плесецк навигационного спутника нового поколения «Глонасс-К» планируется в августе — его ранее несколько раз откладывали.

Отправка аппарата на орбиту регулярно переносится с марта из-за задержек в его производстве. «Доставка спутника на космодром намечается в июле, а его запуск — на 6 августа», — сообщил РИА Новости источник в ракетно-космический отрасли.

Запустить спутник «Глонасс-К» планируют с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат».

Первый спутник «Глонасс-К» был запущен в космос в феврале 2011 года и в настоящее время проходит летные испытания. Второй «Глонасс-К» был выведен на орбиту в декабре 2014 года и с февраля 2016 года работает по целевому назначению.

Представитель предприятия «Информационные спутниковые системы имени Решетнева» Роман Фаткулин заявил, что в 2020-2022 годах на орбиту выведут девять «Глонассов-К».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ «Росатом» испытает прототип плазменного ракетного двигателя

Спутники нового поколения «Глонасс-К» и «Глонасс-К2» отличаются от аппарата предыдущего поколения «Глонасс-М» большим количеством излучаемых навигационных сигналов (пять сигналов у «Глонасс-М», семь и девять — у «Глонасс-К» и «Глонасс-К2») и большим сроком службы (семь лет у «Глонасс-М», 10 лет — у «Глонасс-К» и «Глонасс-К2»).

Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов (25 «Глонассов-М» и два «Глонасса-К»), из которых 23 работают по целевому назначению, один находится на летных испытаниях, один — на техническом обслуживании и два — в резерве. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.