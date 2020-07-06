Надежда Бабкина запишет совместный трек с Клавой Кокой

Народная артистка Надежда Бабкина предложила видеоблогеру и певице Клаве Коке записать совместный трек после выхода из карантина.

«Клава, вот значит смотри. Как только будет команда открыться всем театрам, ты приходишь к нам на один из спектаклей-концертов и послушаешь все наши композиции. Если что-то выберешь, мы с тобой забацаем, сделаем дуэт и будет зашибись», — сказала Бабкина Коке во время участия в программе «Музыкалити».

Клава Кока, известная многим по треку «Покинула чат», удивилась и сначала не поверила такому предложению. «Серьезно?» — переспросила она у Бабкиной. Получив подтверждение, молодая исполнительница очень обрадовалась.

Клава Кока и Надежда Бабкина впервые познакомились на программе Максима Галкина «Музыкалити». Формат YouTube-шоу предполагает наличие двух звезд разных поколений, которые оценивают современную музыку. В рамках шоу прозвучала песня Коки «Покинула чат». И Бабкина, и Кока поставили ей самую высокую оценку.