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Надежда Бабкина запишет совместный трек с Клавой Кокой

Источник:
Sibnet.ru
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Народная артистка Надежда Бабкина предложила видеоблогеру и певице Клаве Коке записать совместный трек после выхода из карантина.

«Клава, вот значит смотри. Как только будет команда открыться всем театрам, ты приходишь к нам на один из спектаклей-концертов и послушаешь все наши композиции. Если что-то выберешь, мы с тобой забацаем, сделаем дуэт и будет зашибись», — сказала Бабкина Коке во время участия в программе «Музыкалити».

Клава Кока, известная многим по треку «Покинула чат», удивилась и сначала не поверила такому предложению. «Серьезно?» — переспросила она у Бабкиной. Получив подтверждение, молодая исполнительница очень обрадовалась.

Клава Кока и Надежда Бабкина впервые познакомились на программе Максима Галкина «Музыкалити». Формат YouTube-шоу предполагает наличие двух звезд разных поколений, которые оценивают современную музыку. В рамках шоу прозвучала песня Коки «Покинула чат». И Бабкина, и Кока поставили ей самую высокую оценку.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Осталось теперь только белых гетеросексуалов забороть!

Иркут 69

Вразуми всевышний людей, возводящих в культ потные тряпки... 😇

EvgenAEY

Чего только с трибун не навыкрикивают, лишь бы остаться еще на один срок

-Керя-

Как повезло правительству с народом - смирный и терпеливый

cre

А что он не вспомнил, что своим бездействием на работе лично причастен к развалу СССР?