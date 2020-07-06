Локоть назвал изъян областного здравоохранения

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на X Пленуме ЦК КПРФ заявил, что о необходимости возвращения на муниципальный уровень полномочий в сфере здравоохранения для оперативной реакции на потребности горожан, сообщается на сайте новосибирского обкома КПРФ.

Мэр напомнил, что в 2013 году муниципалитет был лишен возможности контролировать работу городских поликлиник. Но обращения от жителей по вопросам здравоохранения и работы поликлиник продолжают поступать в мэрию. С началом пандемии их поток только увеличился.

«Муниципальное звено выпало из цепи предоставления медицинских услуг. Эпидемия показала этот недостаток, изъян управления в России. Мы разрабатываем предложение, чтобы часть полномочий вернули Новосибирску. Ведь речь идет о здоровье наших граждан», — сказал Локоть.

С 2013 года система здравоохранения полностью перешла под контроль правительства региона. Полномочия были переданы с уровней муниципалитетов в область при губернаторе Василии Юрченко. Городу удалось сохранить муниципальную аптечные сеть.