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Определен уровень бедности в российских регионах

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Доля россиян, живущих за чертой бедности, в 11 регионах страны в 2019 году превысила 20%, в среднем по России она была выше 12%, при этом в Туве этот уровень оказался максимальным — порядка 35%, свидетельствуют результаты исследования.

Мировой кризис, вызванный коронавирусом, сказался на уровне жизни большого числа людей. В России уже порядка 1,5 миллиона человек лишились работы из-за пандемии, а у еще большего числа доходы снизились, говорится в специальном исследовании РИА Новости.

При этом цифры демонстрируют значительную дифференциацию в региональном разрезе. Согласно данным статистики, разница в уровне средних и медианных среднедушевых доходов у «богатых» и «бедных» регионов составляет порядка трех — четырех раз. Проблема бедности в различных регионах ощущается очень по-разному.

Наибольшие среднестатистические доходы в соотношении к стоимости фиксированного набора товаров и услуг наблюдаются в Ямало-Ненецком автономном округе. Второе место в рейтинге занимает еще один нефтегазовый регион — Ненецкий автономный округ. Москва, расположившаяся на третьем месте, отстает от лидера по анализируемому показателю почти на 30%.

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Нижнюю строчку в рейтинге занимает Республики Тыва. Там отмечен наивысший уровень бедности (34,6%), что почти в три раза больше среднероссийского уровня. Порядка 6,6% жителей этой республики находятся в крайне сложном финансовом положении. Немного ниже этот показатель (4,2%) в Республике Алтай.

Эксперты отмечают, что потеря доходов негативнее всего отражается на бедных, так как даже небольшое снижение заработков заставляет их отказываться от базовых трат. Кроме того, люди с небольшими доходами имеют крайне ограниченные возможности для формирования накоплений, и, соответственно, у них нет сбережений на «черный день».



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Uynachalnica

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Иркут 69

Вразуми всевышний людей, возводящих в культ потные тряпки... 😇

EvgenAEY

Чего только с трибун не навыкрикивают, лишь бы остаться еще на один срок

-Керя-

Как повезло правительству с народом - смирный и терпеливый

cre

А что он не вспомнил, что своим бездействием на работе лично причастен к развалу СССР?