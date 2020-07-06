НАВЕРХ

Малыш выпал из окна на 7 этаже в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
316 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Четырехлетний ребёнок выпал из окна на седьмом этаже общежития, он умер, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

В воскресенье вечером из окна общежития на седьмом этаже на улице Ломоносова в Центральном районе Новосибирска выпал четырехлетний ребенок. Без присмотра взрослых мальчик залез на стол, забрался на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна. От полученных травм ребенок умер.

Следователи в рамках проверки осмотрели место происшествия, опросили родственников, соседей и очевидцев. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Еще по теме
Учительницу в Хакасии задержали пьяной за рулем. ВИДЕО
Росприроднадзор заявил о ложных данных «Норникеля» о загрязнениях
Молния поразила футболиста на тренировке
Деревья раздавили палаточный лагерь в Красноярском крае
смотреть все
Новосибирск #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Украинский флот стали готовить к войне с Россией
•
Определен уровень бедности в российских регионах
•
Водительские права вместо паспорта разрешат использовать в банках
•
Эксперт перечислил опасные для автомобилистов «глупости»
Подробности
•
Мест нет: Горный Алтай близок к туристическому коллапсу
•
Без срока давности: СК взялся за нераскрытые преступления нацистов
•
Уроки «Титаника»: как катастрофа изменила морской транспорт
•
Молния ударила в томский храм: в чем смысл знамения?
Как это работает
•
Кефир и уксус: как замариновать свинину для шашлыка
•
Быстрый и ровный пол: почему полусухая стяжка лучше?
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Частоты и антенны: как усилить интернет на даче
НОВОСТИ СИБИРИ
Ученый спрогнозировал исчезновение редких растений Сибири
Сибирь 06.07.2020 11:53
Летние веранды и кафе открылись в Новосибирске
Сибирь 06.07.2020 11:36
Град размером с куриное яйцо выпал в Забайкалье
Сибирь 06.07.2020 11:29
Главврача Уярской районной больницы отправили в отставку
Сибирь 06.07.2020 10:49
Самое популярное
Кефир и уксус: как замариновать свинину для шашлыка
33129
Быстрое и густое: готовим варенье и джем из клубники
5896
Шведские ученые предрекли Сибири разрушения городов из-за жары
4922
Два региона Сибири попали в самые неблагополучные по энцефалиту
4207
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Украинский флот стали готовить к войне с Россией
•
Определен уровень бедности в российских регионах
•
Водительские права вместо паспорта разрешат использовать в банках
•
Эксперт перечислил опасные для автомобилистов «глупости»
Как это работает
•
Кефир и уксус: как замариновать свинину для шашлыка
•
Быстрый и ровный пол: почему полусухая стяжка лучше?
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Частоты и антенны: как усилить интернет на даче
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Uynachalnica

Осталось теперь только белых гетеросексуалов забороть!

Иркут 69

Вразуми всевышний людей, возводящих в культ потные тряпки... 😇

EvgenAEY

Чего только с трибун не навыкрикивают, лишь бы остаться еще на один срок

-Керя-

Как повезло правительству с народом - смирный и терпеливый

cre

А что он не вспомнил, что своим бездействием на работе лично причастен к развалу СССР?