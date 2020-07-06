Малыш выпал из окна на 7 этаже в Новосибирске

Четырехлетний ребёнок выпал из окна на седьмом этаже общежития, он умер, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

В воскресенье вечером из окна общежития на седьмом этаже на улице Ломоносова в Центральном районе Новосибирска выпал четырехлетний ребенок. Без присмотра взрослых мальчик залез на стол, забрался на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна. От полученных травм ребенок умер.

Следователи в рамках проверки осмотрели место происшествия, опросили родственников, соседей и очевидцев. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.