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Актер Вилле Хаапасало сменил профессию из-за коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ville_haapasalo; instagram.com/ville_haapasalo

Финский актер Вилле Хаапасало, известный в России по фильму «Особенности национальной охоты», из-за коронавируса остался без работы и открыл в селе Пуумала пекарню, в которой печет и продает хачапури.

«Планировались съемки двух фильмов, телевизионных программ, какие-то проекты в театре, выставки. Но все это отменилось либо перенеслось, и я остался не у дел», — рассказал актер в интервью «Комсомольской правде».

У Хаапасало уже есть небольшой ресторан в Хельсинки, и он решил развиваться дальше в этой сфере — открыл в селе Пуумала собственную пекарню, в которой готовит хачапури.

«Я заметил, что хачапури в моем ресторане — самое популярное и продаваемое блюдо. Так что я доподлинно знаю, что хачапури финнам нравится — как и во всем мире», — отметил он.

Хаапасало готовит еду для точки сам. Вместе с ним трудятся еще шесть человек. По его словам, мини-бизнес процветает — у уличной точки каждый день собирается очередь из желающих попробовать выпечку. Одна порция хачапури в его лавке стоит 12 евро (964 рублей по нынешнему курсу).

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