УАЗ вспомнил о брутальном фургоне «Коналю-330»

Бронированный фургон «Коналю-330» на базе УАЗ стал одной из немногих моделей, выпускавшейся серийно — завод опубликовал фото редкого автомобиля в Facebook.

Название «Коналю» расшифровывается как «Конструкционный алюминий» — этот материал был выбран для защиты фургонов, построенных на базе УАЗ-3303-01.

Первые экземпляры были построены в начале 1990-х годов. Всего было создано около 800 броневиков, причем они работали не только в России, но и в других странах СНГ, Прибалтике, Болгарии.

Элементы бронезащиты привинчены изнутри и снаружи прямо на базовую модель. Передняя часть и двигатель защищены накладным «намордником», а горловины топливных баков закрыты бронированными крышками.

Вместо обычных стекол вставлены 25-миллиметровые пуленепробиваемые блоки. Они, в отличие от зарубежных аналогов, выдерживают, не трескаясь, морозы до минус 60 градусов.

Машины серии «Коналю-330» имели усиленные петли дверей кабины, перегородку со сдвижной дверью, установленную между отсеком охраны и грузовым отсеком, а также систему обеспечения оборонительного огня: шесть бойниц у машины для перевозки ценностей и восемь — у обменного пункта валюты.

Автомобиль относится к специальной категории «А» — инкассирование внутри города, грузоподъёмность 300-400 килограммов, три человека экипажа.