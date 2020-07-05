Птицу с акулой в когтях сняли на видео

Большую птицу, которая поймала, предположительно, акулу засняли на одном из пляжей США, видео было опубликовано в Twitter и стало вирусным.

«Кто-нибудь знает, что это за птица и действительно она держит акулу?»,— говорится в подписи к видео. Ролик за несколько дней набрал более 27 миллионов просмотров. Видео было снято с 17 этажа дома в Южной Калифорнии, пишет Movieweb.

Anyone know what type of bird this is and is it holding a shark? #myrtlebeach Kelly Burbage pic.twitter.com/gc59xihiM7 — Tracking Sharks (@trackingsharks) June 30, 2020

В социальных сетях предположили, что птица — это скопа, большой хищник, чей размах крыльев может достигать 1,7 метра.

По поводу рыбу возникли споры. Пользователи предполагали, что добычей может оказаться как небольшая акула, так и, например, испанская макрель.