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Птицу с акулой в когтях сняли на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Большую птицу, которая поймала, предположительно, акулу засняли на одном из пляжей США, видео было опубликовано в Twitter и стало вирусным.

«Кто-нибудь знает, что это за птица и действительно она держит акулу?»,— говорится в подписи к видео. Ролик за несколько дней набрал более 27 миллионов просмотров. Видео было снято с 17 этажа дома в Южной Калифорнии, пишет Movieweb.

В социальных сетях предположили, что птица — это скопа, большой хищник, чей размах крыльев может достигать 1,7 метра.

По поводу рыбу возникли споры. Пользователи предполагали, что добычей может оказаться как небольшая акула, так и, например, испанская макрель.

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