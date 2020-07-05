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Трамп объявил о победе США над нацистами и коммунистами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Соединенные Штаты в прошлом одержали победу над нацизмом, а также «свергли коммунистов», заявил президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме на мероприятии «Салют Америке — 2020» по случаю Дня независимости.

«Американские герои победили нацистов, низложили фашистов, свергли коммунистов, спасли американские ценности», — цитирует ТАСС Трампа.

Он добавил, что сейчас страна в процессе того, чтобы «нанести поражение радикальным левым, марксистам, анархистам, подстрекателям, мародерам и людям, которые во многих случаях сами абсолютно не понимают, чего они делают».

Президент США подчеркнул, что власти не позволят «разъяренной толпе» сносить статуи, «стирать историю», а также вести пропаганду среди детей и «попирать» принципы.

С конца мая во многих крупных городах США проходят протесты и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Активисты начали сносить памятники южанам времен Гражданской войны. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого обвиняют в геноциде коренного населения Америки.

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