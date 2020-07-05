Молния поразила футболиста на тренировке

Вратарь подмосковного клуба «Знамя Труда» Иван Заборовский оказался в реанимации после того, как в него попала молния, сообщается на официальной странице клуба в соцсети «ВКонтакте».

Забровскому 16 лет. Инцидент произошел на тренировке. В клубе выразили надежду, что с игроком все будет хорошо.

«Знамя Труда» из города Орехово-Зуево выступает в третьем дивизионе российского футбола - первенстве ПФЛ в зоне «Запад». Является одним из старейших футбольных клубов страны, он был основан в 1909 году.

Текущий сезон, который из-за пандемии коронавируса был доигран досрочно, команда завершила на 11-м месте в турнирной таблице.