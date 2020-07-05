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Казахстан ввел второй карантин из-за коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС России по Новосибирской области

Двухнедельные карантинные меры начинают действовать в Казахстане с 5 июля после ухудшения ситуации с коронавирусом, говорится в распоряжении госкомиссии. В городах ограничена работа общественного транспорта, жителям запрещено передвигаться группами более трех человек.

В стране на 14 дней приостановлено пассажирское автобусное сообщение между регионами и ограничена по времени работа общественного транспорта в городах. При этом международное авиасообщение сохраняется.

Жителям запрещено посещать зрелищные, спортивные и иные массовые мероприятия, в том числе семейные и памятные. На улицах и в парках запрещено передвигаться группами более трех человек, однако индивидуальные занятия спортом на свежем воздухе разрешены.

Карантин предполагает приостановку деятельности многих предприятий, в том числе парикмахерских, спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов, крытых рынков. Музеи, выставки, кинотеатры, развлекательные центры, религиозные объекты и детские оздоровительные лагеря также не смогут принимать посетителей в течение двух недель. В детских дошкольных учреждениях будут работать только дежурные группы.

Продовольственные магазины, открытые рынки, аптеки и медицинские учреждения по записи продолжат работу наряду со строительными, промышленными предприятиями непрерывного цикла, сельскохозяйственными, рыбными и животноводческими хозяйствами, ремонтными мастерскими, банковскими учреждениями.

В Казахстане общее число случаев заражения коронавирусом достигло 47 151 (+1 452 за сутки), более 15,5 тысячи человек выздоровели, 188 — умерли. В стране карантин действовал с 16 марта по 11 мая.

Тема: Распространение коронавируса
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