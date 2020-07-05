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Выходные побили рекорд по коронавирусу в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Минздрав Новосибирской области

Количество заражений коронавирусом в Новосибирской области два дня подряд устанавливает рекорды по суточному приросту. Если тенденция сохранится, то в регионе могут вернуться к режиму самоизоляции.

По данным оперативного штаба на 5 июля, за сутки в Новосибирской области выявили 112 новых случаев COVID-19. Днем ранее прирост больных составил 111 человек в сутки. Это рекордные цифры для региона с начала пандемии.

Всего в Новосибирской области зарегистрировано 6 505 случаев COVID-19, 4 071 человек выздоровел, 112 умерли.

Если продолжится рост количества заболевших, то это может повысить показатель заражаемости (по методике расчета Роспотребнадзора). Сейчас коэффициент распространения инфекции — 1,014, хотя последние 10 дней он не превышал единицы. Это может привести к возвращению ограничительных мер.

Тема: Распространение коронавируса
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