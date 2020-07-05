Депутат предложил увеличить налоговый вычет при покупке квартиры

Суммы, из которых жители России могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости, следует увеличить в два раза, с таким предложением депутат Госдумы Евгений Федоров обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Сейчас покупатель недвижимости может оформить возврат НДФЛ (13%) с суммы 2 миллиона рублей из ее стоимости. При приобретении жилья в кредит гражданин также может получить 13% от процентов по кредиту, но не более чем с 3 миллионов рублей.

«В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 миллионов и 6 миллионов рублей соответственно», — приводит RT письмо депутата премьеру.

«Текущий размер имущественного налогового вычета был определен более 7 лет назад. С учет роста цен на недвижимость увеличение размера указанного вычета может быть эффективной мерой экономического стимулирования граждан», — цитирует РБК юриста Forward Legal Федора Закабуню.

Эксперт отметил, что для увеличения размера вычета при приобретении недвижимости потребуется внесение соответствующих изменений в Налоговый кодекс. Помимо этого, в 2020 году российский бюджет будет дефицитным, а значит, правительство может отложить рассмотрение указанной инициативы «до лучших времен».