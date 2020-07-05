Деревья раздавили палаточный лагерь в Красноярском крае

Палаточный лагерь на озере Маслеево был раздавлен деревьями, упавшими во время сильной ночной грозы, погибла женщина, сообщило ГУ МЧС России по Красноярскому краю в воскресенье.

По данным ведомства, ночью ветер повалил более десятка деревьев на берегу озера, где был организован палаточный лагерь. Сосны придавили палатки и автомобили отдыхающих.

Погибла 33-летняя женщина. В палатке с ней находилась 13-летняя дочь — девочка не пострадала и смогла самостоятельно выбраться из-под упавшего дерева, говорится в сообщении СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Еще пять человек получили травмы, в том числе 14-летний подросток. Пострадали 20 машин и 10 палаток, уточнили в МЧС. Следователи и прокуратура проводят проверку.