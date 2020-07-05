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Рубашку Путина выставили на продажу на «Авито»

Источник:
Sibnet.ru
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Объявление о продаже рубашки президента Владимира Путина появилось на сервисе «Авито». Пресс-секретарь главы государства отреагировал на это сообщение.

Продавец, опубликовавший объявление, утверждает, что рубашка размера 48-50 (XL) была забыта в отеле Sheraton в Нижнем Новгороде и ее нашли при уборке номера. Уточняется, что после обнаружения ее не стирали.

Автор объявления оценил предмет одежды в 165 тысяч рублей. Он готов отдать ее на «экспертизу».

«Такого быть не может», — прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводятся в Telegram-канале журналистов кремлевского пула РИА Новости.

«Могут отрицать, да, но при покупке будет все ясно», — цитирует автора объявления издание «Подъем».

Фото: © скриншот объявления с «Авито»

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