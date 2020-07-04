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Зеленский заявил о неприемлемых требованиях России

Источник:
ТАСС
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Фото: president.gov.ua / CC BY 4.0

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия ничего не может требовать от Украины. Об этом он сказал, комментируя приписываемое Москве предложение предоставить проект по особому статусу Донбасса до понедельника.

«Во-первых, никто от Украины ничего не может требовать, мы - независимая страна. Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой. Тем более, что это международная уже риторика», — приводит ТАСС слова Зеленского.

В пятницу в Берлине состоялась встреча политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция). СМИ сообщили, что российская сторона якобы настаивает на том, чтобы Киев до 6 июля представил проект закрепления особого статуса Донбасса и «без дополнительных условий» представить список удерживаемых в ДНР и ЛНР лиц с целью их возможного последующего обмена.

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Что касается встречи советников лидеров государств «нормандского формата», Зеленский сказал, что не готов комментировать ее итоги, но знает, что она прошла хорошо. «Я не готов комментировать встречу в Берлине. Знаю, что очень неплохо прошла встреча, предметно», — отметил президент.

Ранее офис украинского президента заявил, что встреча советников «на шаг приблизила проведение саммита в Берлине». В заявлении украинской стороны также утверждается, что «российская сторона взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию Украины, Франции и Германии». При этом не уточняется, по какому вопросу выработана такая позиция.

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