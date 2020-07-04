Зеленский заявил о неприемлемых требованиях России

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия ничего не может требовать от Украины. Об этом он сказал, комментируя приписываемое Москве предложение предоставить проект по особому статусу Донбасса до понедельника.
«Во-первых, никто от Украины ничего не может требовать, мы - независимая страна. Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой. Тем более, что это международная уже риторика», — приводит ТАСС слова Зеленского.
В пятницу в Берлине состоялась встреча политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция). СМИ сообщили, что российская сторона якобы настаивает на том, чтобы Киев до 6 июля представил проект закрепления особого статуса Донбасса и «без дополнительных условий» представить список удерживаемых в ДНР и ЛНР лиц с целью их возможного последующего обмена.
Что касается встречи советников лидеров государств «нормандского формата», Зеленский сказал, что не готов комментировать ее итоги, но знает, что она прошла хорошо. «Я не готов комментировать встречу в Берлине. Знаю, что очень неплохо прошла встреча, предметно», — отметил президент.
Ранее офис украинского президента заявил, что встреча советников «на шаг приблизила проведение саммита в Берлине». В заявлении украинской стороны также утверждается, что «российская сторона взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию Украины, Франции и Германии». При этом не уточняется, по какому вопросу выработана такая позиция.