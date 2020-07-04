Число жертв коронавируса в России превысило 10 тысяч

Число летальных исходов из-за коронавируса в России превысило 10 тыс., сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В стране умерли 1,49% заразившихся — примерно в три раза меньше, чем в среднем в мире.

За минувшие сутки было зафиксировано 168 смертей против 176 днем ранее, в относительном выражении прирост составил 1,7%. В последние недели мая и начале июня, когда Россия переживала пик смертности из-за нового заболевания, он достигал 3-5%, редко опускаясь ниже, приводит ТАСС данные оперштаба.

Всего, по данным штаба, в стране из-за коронавируса умерли 10 027 человек. В среднем на 100 тысяч россиян приходится около семи умерших. В странах Европы показатель куда выше: в Швеции, где власти отказались вводить строгий карантин, он составляет 54, в Италии и Испании — 58 и 61, а в Великобритании — 65.

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При этом данные оперативного штаба не являются окончательными. Они не учитывают уточненную статистику смертности в апреле, которую представила вице-премьер Татьяна Голикова, а также данные властей Москвы об умерших в апреле и мае.

В России за сутки выявили 6 632 случая заражения, всего с начала вспышки в стране насчитали 674 515 инфицированных. По этому показателю Россия занимает третье место в мире после США и Бразилии, но вскоре может опуститься на четвертое — в Индии, по последним данным, зарегистрировано уже 648 315 заразившихся, в том числе 22 771 за последние сутки.

Девять дней подряд в России выявляют менее 7 тысяч инфицированных, пятый день прирост в относительном выражении держится на уровне 1%.