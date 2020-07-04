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Запрещен выезд детей на отдых в лагеря за пределы своего региона

Источник:
ТАСС
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Фото: Антон Алексеенко / CC BY-SA 3.0

Роспотребнадзор разрешил отдых только в границах региона проживания. Исключение сделано для жителей Арктической зоны РФ, следует из постановления ведомства об утверждении санитарно-эпидемиологических правил по работе образовательных организаций для детей и молодежи в условиях коронавируса.

«Отдых детей и их оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления должны быть организованы в пределах субъекта Российской Федерации по месту их фактического проживания, за исключением отдыха и оздоровления детей, фактически проживающих в Арктической зоне Российской Федерации», — приводит ТАСС текст документа.

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В постановлении отмечается, что наполняемость групп и отрядов должна быть не более 50% от вместимости. Организация отдыха в лагерях палаточного типа не допускается.

Прием детей осуществляется при наличии справки об отсутствии контактов с инфекционными больными, при заезде их необходимо осмотреть и измерять температуру. В лагеря также не допустят детей с респираторными заболеваниями. Проведение массовых мероприятий там по-прежнему запрещается.



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