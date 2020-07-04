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Основную массу разлившегося топлива собрали в Норильске

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба Росприродназдзора

Специалисты завершили сбор основного объема топлива, разлившегося 29 мая в результате разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщают оперативные службы.

«Второй этап работ по ликвидации последствий аварии завершен сбором основной массы топливно-водяной смеси», — сказал ТАСС источник в оперативных службах.

По его словам, сейчас осуществляется точечный сбор топлива, превышений предельно-допустимых концентраций нефтепродуктов в устье реки Амбарной не фиксируется. На ее поверхности установлена 131 линия боновых заграждений протяженностью почти 14,5 километра. 

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Всего в акватории водоемов собрано свыше 25 тысячи кубометров топливно-водяной смеси, из топливно-водяных котлованов — более 33 тысячи кубометров. В промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 вывезено свыше 179 тысячи тонн загрязненного поверхностного грунта, обработано сорбентом 136 километров береговой линии и почти 264 квадратных метров загрязненной территории.

29 мая 2020 года на норильской ТЭЦ-3, принадлежащей АО «НТЭК», произошел разлив более 20 тысяч тонн нефтепродуктов, попавших на почву и в реку Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в крупное озеро Пясино. В настоящее время продолжается ликвидация последствий аварии.

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