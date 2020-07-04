«Армату» испытали в беспилотном режиме

Танк на тяжелой гусеничной платформе «Армата» прошел испытания в беспилотном режиме, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Ход испытаний и их подробности испытаний пока держаться в секрете, сообщил РИА Новости источник.

О создании роботизированного варианта Т-14 еще в 206 году сообщил экс-начальник главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шевченко. По его словам, уникальность новых машин заключается в наличии открытой цифровой архитектуры, которая создала «железобетонную основу для роботизации бронетехники».

На форуме «Армия-2018» Минобороны России подписало контракт о закупке у «Уралвагонзавода» 132 боевых машин Т-14 и Т-15 на платформе «Армата». Как ранее сообщал замминистра обороны Алексей Криворучко, весь контракт будет выполнен до конца 2021 года.

Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. «Армата» предназначена для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, уничтожения фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.