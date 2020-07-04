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«Армату» испытали в беспилотном режиме

Источник:
РИА Новости
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Фото: Alexey Vasilenko / CC BY-SA 4.0

Танк на тяжелой гусеничной платформе «Армата» прошел испытания в беспилотном режиме, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Ход испытаний и их подробности испытаний пока держаться в секрете, сообщил РИА Новости источник.

О создании роботизированного варианта Т-14 еще в 206 году сообщил экс-начальник главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шевченко. По его словам, уникальность новых машин заключается в наличии открытой цифровой архитектуры, которая создала «железобетонную основу для роботизации бронетехники».

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На форуме «Армия-2018» Минобороны России подписало контракт о закупке у «Уралвагонзавода» 132 боевых машин Т-14 и Т-15 на платформе «Армата». Как ранее сообщал замминистра обороны Алексей Криворучко, весь контракт будет выполнен до конца 2021 года.

Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. «Армата» предназначена для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, уничтожения фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.



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Топ комментариев

xarakire

Посадить Ефремова вмести с адвокатом, пускай сидят на пару!

Danilon

Сказал бы проще: "живым из этого кресла я не слезу!" Всё же свои, всё понимаем.

Uynachalnica

Эти поправки кроме кремля и не нужны никому!

Danilon

Стадию формирования ? Сколько же эта стадия длиться будет ? Ещё 20 лет ? Как у Роберта Мугабе ? Нет,...

Uynachalnica

Так вот для кого поправки принимали, а говорили, все для блага россияненов!