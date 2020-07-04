НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Козак заявил об отсутствии подвижек на переговорах с Украиной

Источник:
ТАСС
126 0
Фото: © Пресс-служба президента России

Обстоятельный разговор состоялся на встрече советников глав государств «нормандской четверки» (Германии, России, Украины и Франции) в Берлине, но говорить о прорыве на переговорах едва ли приходится, заявил замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

«Сказать, что есть прорыв, не осмелюсь. Состоялся сложный обстоятельный разговор по всем аспектам урегулирования конфликта в соответствии с минскими соглашениями. Достаточно времени потребовалось для того, чтобы уяснить позицию Украины в отношении самого комплекса мер и других минских соглашений», — приводит ТАСС слова Козака.

При этом он подчеркнул, что в последнее время «из Киева звучат самые разные интерпретации, в том числе от официальных должностных лиц» касательно назначения договоренностей, каким образом их толковать, содержат ли они обязательства Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКравчук понадеялся на помощь России в восстановлении Донбасса

«Кроме того, удалось наконец приблизиться, я бы не сказал, что окончательно согласовать, приблизиться к тому, что должен быть принят комплекс дополнительных мер по прекращению перестрелок», — отметил он, напомнив, что три месяца обсуждения в контактной группе не давали никакого результата.

«Сегодня, как нам представляется, мы приблизились к тому, чтобы на ближайшем заседании контактной группы мы могли бы принят конкретный комплекс дополнительных мер. Окончательный финальный документ мы договорились, поскольку его не удалось согласовать в деталях, досогласовать в телефонном режиме», — сообщил Козак.

Еще по теме
Кравчук понадеялся на помощь России в восстановлении Донбасса
Лукашенко объявил о победе над коронавирусом
Политолог объяснил, почему Германия сделала ставку на Россию
Санкции против России призвали ввести в США за «сговор» с талибами
смотреть все
Политика #Мир
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин призвал в Россию мигрантов
•
Опубликован обновленный текст Конституции России
•
ВОЗ усомнилась в возможности второй волны пандемии
•
Козак заявил об отсутствии подвижек на переговорах с Украиной
Подробности
•
Уроки «Титаника»: как катастрофа изменила морской транспорт
•
От авто до ювелирки: коронавирус вошел в моду
•
«Северокорейская» Сибирь: предварительные итоги голосования
•
Тарифы ЖКХ и детские выплаты: что изменится с 1 июля
Как это работает
•
Кефир и уксус: как замариновать свинину для шашлыка
•
Быстрый и ровный пол: почему полусухая стяжка лучше?
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Частоты и антенны: как усилить интернет на даче
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Базы отдыха открылись в Забайкалье
Сибирь 04.07.2020 07:29
Строитель в Забайкалье пригрозил «оторвать головешку» журналисту
Сибирь 03.07.2020 19:42
Лесной пожар в Приангарье ликвидировали с помощью взрыва. ВИДЕО
Сибирь 03.07.2020 19:19
Кузбасс разрешил въезд жителям шести городов России
Сибирь 03.07.2020 18:30
Самое популярное
Шведские ученые предрекли Сибири разрушения городов из-за жары
4229
Два региона Сибири попали в самые неблагополучные по энцефалиту
3598
Путин подписал указ о призыве из запаса на военные сборы
3539
Microsoft выпустила антивирус для Linux
3133
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин призвал в Россию мигрантов
•
Опубликован обновленный текст Конституции России
•
ВОЗ усомнилась в возможности второй волны пандемии
•
Козак заявил об отсутствии подвижек на переговорах с Украиной
Как это работает
•
Кефир и уксус: как замариновать свинину для шашлыка
•
Быстрый и ровный пол: почему полусухая стяжка лучше?
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Частоты и антенны: как усилить интернет на даче
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Поправки к Конституции поддержали 78% россиян
70
Президент призвал всех проголосовать по Конституции
40
Кремль назвал итоги голосования по Конституции триумфом
37
Путин заявил, что понимает проголосовавших против поправок
30
Президент подписал указ о внесении поправок в Конституцию
28