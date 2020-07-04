Козак заявил об отсутствии подвижек на переговорах с Украиной

Обстоятельный разговор состоялся на встрече советников глав государств «нормандской четверки» (Германии, России, Украины и Франции) в Берлине, но говорить о прорыве на переговорах едва ли приходится, заявил замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

«Сказать, что есть прорыв, не осмелюсь. Состоялся сложный обстоятельный разговор по всем аспектам урегулирования конфликта в соответствии с минскими соглашениями. Достаточно времени потребовалось для того, чтобы уяснить позицию Украины в отношении самого комплекса мер и других минских соглашений», — приводит ТАСС слова Козака.

При этом он подчеркнул, что в последнее время «из Киева звучат самые разные интерпретации, в том числе от официальных должностных лиц» касательно назначения договоренностей, каким образом их толковать, содержат ли они обязательства Украины.

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«Кроме того, удалось наконец приблизиться, я бы не сказал, что окончательно согласовать, приблизиться к тому, что должен быть принят комплекс дополнительных мер по прекращению перестрелок», — отметил он, напомнив, что три месяца обсуждения в контактной группе не давали никакого результата.

«Сегодня, как нам представляется, мы приблизились к тому, чтобы на ближайшем заседании контактной группы мы могли бы принят конкретный комплекс дополнительных мер. Окончательный финальный документ мы договорились, поскольку его не удалось согласовать в деталях, досогласовать в телефонном режиме», — сообщил Козак.