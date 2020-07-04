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Путин призвал в Россию мигрантов

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Россия заинтересована в притоке мигрантов, в стране скоро будет не хватать рабочих рук, это серьезный ограничитель роста экономики, заявил президент России Владимир Путин.

«Россия нуждается в притоке новых граждан. Совершенно очевидно, что с развитием экономики в России нам уже не хватает, а скоро будет очень заметно не хватать рабочих рук, и это становится реальным, объективным ограничителем экономического роста в стране», — приводит ТАСС слова президента.

Путин подчеркнул, что власти продолжат прикладывать усилия для повышения рождаемости внутри страны, но РФ тем не менее нуждается в привлечении людей из-за границы. «Конечно, если речь идет о наших соотечественниках, носителях русского языка и русской культуры, мы вдвойне-втройне заинтересованы в притоке именно таких людей, которые чувствуют себя россиянами в широком смысле этого слова», — добавил он.

По его словам, тема миграции важна и с экономической точки зрения. «Это должна быть государственная политика, Россия заинтересована в притоке мигрантов, но в притоке тех, кто нужен стране», — заявил Путин, пояснив, что в целом речь идет о «молодых, здоровых, образованных людях, которые либо готовы получить образование и влиться в рынок труда, либо прямо приступить к работе, имея нужный уровень квалификации».

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Президент отметил, что в некоторых странах такая работа поставлена на высокий уровень, это нужно сделать и в России. При этом он призвал учитывать состояние рынка труда в различных регионах, развитие социальной инфраструктуры, чтобы «приток мигрантов не нарушал права граждан России, чтобы не было проблем с получением образовательных услуг, с переполненностью учреждений здравоохранения».

«Это непростые вопросы, но ими безусловно нужно заниматься, и мы будем это делать», — заключил Путин.

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