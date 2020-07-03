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Выздоровевший от COVID-19 отец Хабиба скончался

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © facebook.com/abdulmanap.nurmagomedov

Тренер Абдулманап Нурмагомедов, отец российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, перенесший коронавирус скончался, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

«Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. <…> Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение!» — написал Кадыров.

Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в одну из больниц в Дагестане в конце апреля, затем его перевели в Москву. Через некоторое время Хабиб подтвердил, что у отца диагностирован COVID-19. Затем боец рассказывал, что отец излечился от коронавируса, но тот дал осложнения на средце и почки.

Нурмагомедову-старшему было 57 лет. Он воспитал ряд известных российских бойцов UFC.

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Иркут 69

Да им уже вообще ничего от нас не нужно. Недаром они ухватились за идею бесконтрольного "пеньково-подьездного"...

Mitрич

слово ПОЗОР, больше подходит...............

great_america

"Он считает, что невозможно назвать точную дату, когда россияне почувствуют на себе изменения. " - это...

yury_2211

Осталось только распространить эту систему голосования на остальные голосования. Никакого контроля, никакой...

Danilon

Сказал бы проще: "живым из этого кресла я не слезу!" Всё же свои, всё понимаем.