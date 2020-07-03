Выздоровевший от COVID-19 отец Хабиба скончался

Тренер Абдулманап Нурмагомедов, отец российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, перенесший коронавирус скончался, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.
«Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. <…> Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение!» — написал Кадыров.
Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в одну из больниц в Дагестане в конце апреля, затем его перевели в Москву. Через некоторое время Хабиб подтвердил, что у отца диагностирован COVID-19. Затем боец рассказывал, что отец излечился от коронавируса, но тот дал осложнения на средце и почки.
Нурмагомедову-старшему было 57 лет. Он воспитал ряд известных российских бойцов UFC.
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