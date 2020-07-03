Строитель в Забайкалье пригрозил «оторвать головешку» журналисту

Руководителю строительной фирмы не понравилось, что СМИ в Забайкалье опубликовали видео некачественно построенного забора, и он стал угрожать коллективу. С инцидентом разбирается Следственный комитет, сообщило региональное ведомство.

Инцидент произошел в городе Борзе. «Борзинская газета» опубликовала видео, в котором рассказывает о недостатках установленного в парке забора. На кадрах заметно, что забор не выдержал испытания временем и окружающей средой, и упал.

После публикации руководитель строительной фирмы пришел в редакцию и резкой форме выразил недовольство публикацией. В ходе разговора строитель обещал «звездануть» и «оторвать головешку», если журналист будет публиковать подобные фото.

По данному факту руководитель краевого СУ СК России Юрий Русанов назначил проведение доследственной проверки. В ближайшее время следователи опросят предпринимателя-скандалиста. Показания возьмут и у редактора газеты.