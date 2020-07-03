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Кравчук понадеялся на помощь России в восстановлении Донбасса

Источник:
НСН
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Фото: Michał Józefaciuk / CC BY-SA 3.0 pl

Киев никогда не откажется от Донбасса, заявил первый президент страны Леонид Кравчук, выразив надежду, что Россия поможет в восстановлении этих территорий.

Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что страх, в частности, заключается в том, что украинским властям придется выплачивать пенсии жителям Донбасса, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.

Бывший глава Украины заявил, что не слышал от нынешнего политического руководства страны пессимистических заявлений на этот счет. «Мы знаем, сколько будет стоить восстановление. Но даже в мыслях не допускаем, что нам не нужен Донбасс», — приводит НСН слова Кравчука.

При этом экс-президент считает, что Москва «поможет» Киеву в вопросе восстановления инфраструктуры в регионе. «Верим, что Россия не откажется помочь в восстановлении разрушенной территории», — заключил он.

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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в стране в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали порядка 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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Иркут 69

Да им уже вообще ничего от нас не нужно. Недаром они ухватились за идею бесконтрольного "пеньково-подьездного"...

Mitрич

слово ПОЗОР, больше подходит...............

great_america

"Он считает, что невозможно назвать точную дату, когда россияне почувствуют на себе изменения. " - это...

yury_2211

Осталось только распространить эту систему голосования на остальные голосования. Никакого контроля, никакой...

Danilon

Сказал бы проще: "живым из этого кресла я не слезу!" Всё же свои, всё понимаем.