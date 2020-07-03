Лобода превратилась в Примадонну без юбки

Певица Светлана Лобода предстала перед подписчиками в Instagram в новом образе — с прямыми волосами и челкой. Некоторые увидели в ней с сходство с Аллой Пугачевой.

Лобода опубликовала короткое видео и намекнула подписчикам, что она что-то снимает. Певица изменила прическу — она выпрямила волосы и обстригла челку.

Артистка продемонстрировала длинные ноги, надев супер-короткую юбку. Ее фигуру оценили поклонники, предположив, что она готовит «что-то бомбическое». Некоторым Лобода напомнила других звезд.

«Думала Пугачева так омолодилась, ой, слава богу, что это Лобода, ей можно все с такими ногами...», — написала одна из комментаторов. Другие увидели сходство певицы с Валерией.