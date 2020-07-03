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Лобода превратилась в Примадонну без юбки

Источник:
Sibnet.ru
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Певица Светлана Лобода предстала перед подписчиками в Instagram в новом образе — с прямыми волосами и челкой. Некоторые увидели в ней с сходство с Аллой Пугачевой.

Лобода опубликовала короткое видео и намекнула подписчикам, что она что-то снимает. Певица изменила прическу — она выпрямила волосы и обстригла челку.

Артистка продемонстрировала длинные ноги, надев супер-короткую юбку. Ее фигуру оценили поклонники, предположив, что она готовит «что-то бомбическое». Некоторым Лобода напомнила других звезд.

«Думала Пугачева так омолодилась, ой, слава богу, что это Лобода, ей можно все с такими ногами...», — написала одна из комментаторов. Другие увидели сходство певицы с Валерией.

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Mitрич

слово ПОЗОР, больше подходит...............

Vitall2005

Там похоже только у одного работает телевизор.

great_america

"Он считает, что невозможно назвать точную дату, когда россияне почувствуют на себе изменения. " - это...

yury_2211

Осталось только распространить эту систему голосования на остальные голосования. Никакого контроля, никакой...