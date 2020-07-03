Новосибирский левша создал самую маленькую матрешку

Новосибирский левша Владимир Анискин создал самую маленькую матрешку на торце волоса, сообщил мастер в соцсетях.

«Некоторое время назад подал заявку "Самая маленькая матрешка" в книгу рекордов России. Матрешка высотой 200 микрометров (0,2 миллиметров) расположена на торце волоса. Скоро ожидаю решения по ней», — написал Анискин.



Измерение размеров было выполнено Государственным региональным центром стандартизации, метрологии и испытаний в Новосибирской области.

Микроминиатюрист Владимир Анискин в этом году попал в Книгу рекордов Гиннеса с самой маленькой в мире копией монеты. Микроминиатюрист сделал самую маленькую золотую копию червонца «Сеятеля», отчеканенного в СССР в 1923 году. Диаметр копии монеты порядка трех миллиметров.

Анискин говорил, что миниатюрой занимается не менее 20 лет, но любовь к маленьким, изящным вещам у него была с детства. Микроминиатюрой начал заниматься случайно, изучая литературу по ювелирному делу, мастер наткнулся на книгу «тайны невидимых шедевров».