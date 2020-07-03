Прыгунья Ласицкене задумалась об уходе из сборной

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене сообщила, что не исключает вариант ухода из национальной сборной из-за ситуации во Всероссийской федерации легкой атлетики.

«В сегодняшних условиях нельзя исключать любой вариант моих дальнейших действий, в том числе и уход из сборной. Я устала от беспредела, творящегося последние пять лет, безнаказанности и бездействия руководителей нашего спорта, не защищающих должным образом чистых атлетов», — цитирует Ласицкене ТАСС.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) оштрафовала ВФЛА на 5 миллионов долларов. Без уплаты российские спортсмены не смогут выступать на соревнованиях. WA отложила до конца месяца отложила рассмотрение дела о выдаче нейтрального статуса для российских атлетов.

Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова писали открытое письмо, где говорили, что тысячи российских спортсменов могут завершить карьеру. Те же мысли они изложили в письме президенту России Владимиру Путину по поводу ситуации в своем виде спорта.