Прыгунья Ласицкене задумалась об уходе из сборной

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене сообщила, что не исключает вариант ухода из национальной сборной из-за ситуации во Всероссийской федерации легкой атлетики.
«В сегодняшних условиях нельзя исключать любой вариант моих дальнейших действий, в том числе и уход из сборной. Я устала от беспредела, творящегося последние пять лет, безнаказанности и бездействия руководителей нашего спорта, не защищающих должным образом чистых атлетов», — цитирует Ласицкене ТАСС.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) оштрафовала ВФЛА на 5 миллионов долларов. Без уплаты российские спортсмены не смогут выступать на соревнованиях. WA отложила до конца месяца отложила рассмотрение дела о выдаче нейтрального статуса для российских атлетов.
Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова писали открытое письмо, где говорили, что тысячи российских спортсменов могут завершить карьеру. Те же мысли они изложили в письме президенту России Владимиру Путину по поводу ситуации в своем виде спорта.
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