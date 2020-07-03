«Русские витязи» показали пилотаж на Су-27, Су-30СМ и Су-35С

Летчики авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи» провели в подмосковной Кубинке полеты с выполнением группового пилотажа на самолетах трех типов в едином строю.

«Особенностью полетов стало выполнение комплекса фигур сложного и высшего пилотажа на самолетах Су-27, Су-30СМ и Су-35С, стоящих в настоящий момент на вооружении авиационной группы. Впервые все три типа самолетов были в едином строю», — сказали ТАСС в военном ведомстве.

Летчики трех экипажей в строевом порядке «пеленг» выполнил «виражи», «косые петли», «горки», «полуперевороты» и другие элементы. Фигуры высшего пилотажа выполнялись на дистанции менее трех метров между самолетами.

В завершении ведущий пилотажной группы гвардии полковник Андрей Алексеев выполнил «колокол», «кадушку», «штопор», «проход на минимальной скорости», продемонстрировав сверхманевренные характеристики новейшего многоцелевого истребителя Су-35С.

Четыре новейших истребителя Су-35С поступили на вооружение пилотажной группы «Русские витязи» в ноябре 2019 года. Летчики авиагруппы прошли переобучение для нового самолета на базе Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России в Липецке.

В 2016 году на вооружение авиагруппы поступили истребители Су-30СМ. При этом оставшиеся на вооружении авиагруппы Су-27 «будут плавно выводиться из эксплуатации».