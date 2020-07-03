Локоть объяснил причину затопления площади Труда

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил на онлайн-встрече с журналистами затопление площади Труда после ливня ее особым рельефом.

После ливня площадь Труда традиционно превратилась в море, в котором тонули автомобили.

«Ливневка сработала и справилась, количество осадков было большое. Это самое низкое место в Ленинском районе, туда стекаются потоки с ближайших улиц — Широrая, Станционная, Котовского. Рельеф такой. Важно, что быстро уходила вода, ушла в течении 20 минут. Во время ливня специалисты готовы были вмешаться в ситуацию. Они убрали решетки, чтобы вода еще быстрее уходила», — сказал градоначальник.

По его словам, если бы не почистили, ситуация была бы хуже — вода уходила бы несколько часов.