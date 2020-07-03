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Сразу несколько новых функций появится в WhatsApp

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Разработчики мессенджера WhatsApp анонсировали крупное обновление, которое добавит сразу несколько новых функций, говорится на официальном сайте программы.

«Мы по-прежнему уделяем основное внимание тому, чтобы предоставлять вам простое, надежное и безопасное приложение для общения с родными и друзьями, мы также продолжаем совершенствовать дизайн нашего продукта, чтобы WhatsApp оставался самым удобным способом связи, где бы вы ни находились», говорится в сообщении.

Пользователи получат доступ к анимированным стикерам, которые пока появились только в бета-версиях мобильных приложений Android и iOS. Появятся сразу несколько новых наборов анимированных стикеров.

Появится упрощенный способ добавления контактов с помощью QR-кодов. Это избавит пользователей от необходимости вручную вводить номера телефонов по одному за раз.

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Улучшены групповые видеозвонки. С увеличением количества участников в групповых видеозвонках до восьми разработчики решили добавить возможность развернуть видео одного из них на весь экран. Для этого достаточно нажать и удерживать видео выбранного контакта. К

Добавлены также значки видеозвонков в групповые чаты из восьми или менее участников, чтобы можно было запустить видеозвонок одним нажатием.

Популярная темная тема заработает в WhatsApp Web и WhatsApp для компьютеров. И наконец, пользователи телефонов с KaiOS смогут пользоваться функцией статусов и делиться обновлениями, исчезающими через 24 часа.

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