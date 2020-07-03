Санкт-Петербург и Горно-Алтайск впервые свяжет прямой рейс

Авиакомпания Nordwind запустит регулярный рейс из Санкт-Петербурга в Горно-Алтайск. По этому направлению прямого рейса не было никогда в истории региона, сообщила пресс-служба правительства республики.

Рейсы будут выполняться регулярно два раза в неделю по средам и воскресеньям на самолетах Boeing-737 вместимостью 189 человек. Планируется, что первый рейс состоится 19 июля.

Это первое в истории региона прямое авиасообщение с северной столицей. С просьбами организовать авиарейс на данное направление к главе региона Олегу Хорохордину ранее неоднократно обращались жители региона, в том числе писали на его страницах в социальных сетях.

С 16 июля Nordwind также запускает рейсы на Москву, они будут выполняться пять раз в неделю. Авиакомпания станет четвертым перевозчиком на московское направление.

Из аэропорта Горно-Алтайска сегодня самолеты также летают в Красноярск, Екатеринбург, Омск, Казань, Новосибирск, Белокуриху.