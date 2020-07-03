Противочумной эпидотряд обследует район Алтая

Вспышка бубонной чумы в Монголии произошла в районе, не имеющем границы с Республикой Алтай. Тем не менее, принимаются дополнительные меры безопасности на границе с регионом, а в Кош-Агачском работает противочумной эпидотряд , сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Чуму лабораторно подтвердили у двух жителей Ховдинского аймака Монголии, не имеющего общей границы с Республикой Алтай. В Ховдинском аймаке объявлен карантин. Но еще в марте границу с Монголией закрыли на карантин в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Въезд на территорию Республики Алтай разрешен только водителям, занимающимся доставкой товаров жизнеобеспечения. За въезжающими со стороны Монголии грузами усилен контроль. В республике в апреле-мае привито против чумы более 18 тысяч человек.

Эпидотряд Алтайской противочумной станции Роспотребнадзора с апреля по сентябрь обследует на территорию Кош-Агачского на наличие чумы у носителей, переносчиков и объектов окружающей среды.

На территории Кош-Агачского района Республики Алтай расположен природный очаг чумы. Две третьих территории Сайлюгемского природного очага чумы находятся на территории Монголии, одна третья – на территории Кош-Агачского района.