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Новосибирск стал антилидером по индексу летальности

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Индекс летальности вырос в Новосибирской области, регион является антилидером по этому показателю в Сибири, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

В Новосибирской области по данным на 2 июля, коронавирусом заболели 6177 человек. От болезни умер 101 человек.

«По состоянию на 2 июля индекс летальности в регионе составляет 1,64%. Отмечено повышение на 0,14%. Общая картина не изменилась — Новосибирская область антилидер среди субъектов СФО, занимая первое место по индексу летальности. Кроме того, этот показатель до сих пор хуже, чем окружной и общероссийский», — говорится в сообщении.

Второе место среди «антилидеров», как и неделю назад, удерживает Красноярский край (1,49%). Республика Тыва замыкает рейтинг, здесь самый низкий показатель — 0,06%

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