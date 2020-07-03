Ученые СО РАН нашли связь между Альцгеймером и родами раньше срока

Ученые Института цитологии и генетики СО РАН, изучая крыс выяснили, что болезнь Альцгеймера чаще возникает если пациент родился раньше срока и имел нарушения нервной системы в раннем детстве, сообщает пресс-служба учреждения.

В ИЦиГ создали уникальную модель преждевременного старения — линии крыс OXYS. В числе развивающихся у крыс OXYS патологий – болезнь Альцгеймера. Только у 5% заболевание имеет наследственную природу, у остальных — спонтанная форма.

#Здоровье Футурологи оценили бессмертие в 100 долларов

Растет число исследований, которые показывают, что предпосылки развития болезни Альцгеймера могут закладываться намного раньше. Это стало основой для гипотезы, что появлению первых клинических признаков предшествует многолетняя бессимптомная стадия развития заболевания.

«Проверить ее в ходе исследований на людях было бы очень сложно. У них можно отследить только внешние клинические проявления болезни, а, во-вторых, проверить, как повлияли ли те или иные особенности развития на развитие заболевания в пожилом возрасте, можно лишь спустя несколько десятков лет», — рассказала научный сотрудник лаборатории молекулярных механизмов старения ФИЦ ИЦиГ СО РАН Екатерина Рудницкая.

Пригодилась линия крыс OXYS, у которых происходят схожие процессы нейродегенерации, но их продолжительность жизни составляет всего пару лет.

Ученые показали, что в период между рождением и половым созреванием у крыс OXYS наблюдается отставание от нормы в формировании и развитии ряда структур мозга. Затем это отставание нивелируется, но спустя определенное время, у крыс уже в молодом возрасте начинают развиваться нейродегенеративные процессы.

Ранние роды

Другая особенность, которую удалось установить Екатерине Рудницкой с

коллегами — роды у крыс OXYS проходят несколько раньше, чем у их обычных

сородичей, хоть эти сроки остаются в пределах нижней границы нормы

(крысята не считаются недоношенными).

«Мы выявили задержку развития многих параметров их организма, в сравнении с обычными крысами – у них позже прорезываются зубы, открываются глаза, формируется ряд важных безусловных рефлексов – то есть мы видим схожие особенности развития организма в целом, а не только определенных отделов мозга, но механизмы, вызывающие такое отставание, равно как и их связь с нейродегенеративными заболеваниями, еще требуют детального изучения», — сказала Рудницкая.

Но нельзя механически перенести результаты на людей, у людей с крысами хватает различий, как в строении мозга, так и в процессе его развития. Для этого потребуется дополнительная работа с участием медицинских учреждений.

Но с высокой степенью вероятности, можно говорить о том, что нарушения развития нервной системы в раннем детстве, в том числе, по причине преждевременных родов, даже если потом они были преодолены, повышают риск развития нейродегенеративных процессов спустя многие годы.