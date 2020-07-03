Стюардессы пожаловались на отвратительные привычки пассажиров

Бортпроводники рассказали о самых отвратительных привычках пассажиров. Некоторые люди пренебрегают общепринятыми нормами поведения во время полета на самолете.

Одна стюардесса рассказала, что некоторые люди не заботятся об этикете во время полета. «Они имеют удивительную привычку запихивать вещи в места, где им находиться не следует. Одноразовые подгузники, еда, рвотные пакеты — все это было засунуто под сиденья, в кармашки на спинках кресел», — приводит РИА Новости ее слова, опубликованные на социально-новостном сайте Express.

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Она пояснила, что самолеты чистятся только после завершения всех рейсов. Один часто летающий пассажир прокомментировал: «Вот почему я отказываюсь прикасаться к чему-либо на борту».

Другой член экипажа рассказал о странных вещах, которые люди делают, пока ждут напитки: «Я видел, как пассажиры меняли подгузники детям, подстригали ногти на откидных столиках». Он посоветовал всегда обрабатывать их дезинфицирующими средствами.