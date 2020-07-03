Омичи устроили под окнами смертельную драку

Драка со смертельным исходом произошла в одном из дворов в Омске, где, по словам очевидцев, мужчину запинали до смерти. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза, сообщила Sibnet.ru старший помощник руководителя областного СУ СК России Лариса Болдинова.

Очевидцы драки выложили фотографии в социальной сети «ВКонтакте». По словам жителей Омска, драка со смертельным исходом произошла в 22.30 по местному времени (18.30 мск) на улице 4-я Кордная. Мужчину, по информации жителей дома, запинали до смерти.

Фото : © vk.com/ЧП Омск

Следственный комитет Омской области проводит по факту смерти мужчины проверку. По информации СУ СК, при внешнем осмотре на теле мужчины не обнаружено никаких внешних повреждений кроме ссадин на лице.

«Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, устанавливающая точную причину смерти. После заключения экспертов будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела», — прокомментировала старший помощник руководителя областного СУ СК.