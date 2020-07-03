НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Омичи устроили под окнами смертельную драку

Источник:
Sibnet.ru
153 0

Драка со смертельным исходом произошла в одном из дворов в Омске, где, по словам очевидцев, мужчину запинали до смерти. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза, сообщила Sibnet.ru старший помощник руководителя областного СУ СК России Лариса Болдинова.

Очевидцы драки выложили фотографии в социальной сети «ВКонтакте». По словам жителей Омска, драка со смертельным исходом произошла в 22.30 по местному времени (18.30 мск) на улице 4-я Кордная. Мужчину, по информации жителей дома, запинали до смерти.

Фото: © vk.com/ЧП Омск

Следственный комитет Омской области проводит по факту смерти мужчины проверку. По информации СУ СК, при внешнем осмотре на теле мужчины не обнаружено никаких внешних повреждений кроме ссадин на лице.

«Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, устанавливающая точную причину смерти. После заключения экспертов будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела», — прокомментировала старший помощник руководителя областного СУ СК.

Еще по теме
Лжетеррорист остановил на полдня работу суда в Красноярске
Мужчина на Алтае убил соперника и отвез на тележке к магазину
Омских наркоманов лечили пытками и побоями
СК в Новосибирске проверит сообщение о похищении мужчины
смотреть все
ЧП #Криминал
КАРТИНА ДНЯ
•
Росавиация продлила запрет на международные перелеты
•
Путин присвоил почетные звания 20 городам России
•
Лукашенко объявил о победе над коронавирусом
•
Lada подорожала четвертый раз за полгода
Подробности
•
Уроки «Титаника»: как катастрофа изменила морской транспорт
•
От сережек до матрешек: коронавирус вошел в моду
•
«Северокорейская» Сибирь: предварительные итоги голосования
•
Тарифы ЖКХ и детские выплаты: что изменится с 1 июля
Как это работает
•
Быстрый и ровный пол: почему полусухая стяжка лучше?
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Частоты и антенны: как усилить интернет на даче
•
Быстрое и густое: готовим варенье и джем из клубники
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Новосибирск стал антилидером по индексу летальности
Сибирь 03.07.2020 14:28
Ученые СО РАН нашли связь между Альцгеймером и родами раньше срока
Сибирь 03.07.2020 13:56
Омичи устроили под окнами смертельную драку
Сибирь 03.07.2020 13:39
Лжетеррорист остановил на полдня работу суда в Красноярске
Сибирь 03.07.2020 13:30
Самое популярное
АвтоВАЗ приступил к подготовке производства машин на новой платформе
5258
Путин подписал указ о призыве из запаса на военные сборы
3402
Шведские ученые предрекли Сибири разрушения городов из-за жары
3018
Синоптики предсказали плохую погоду для Западной Сибири
2889
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Росавиация продлила запрет на международные перелеты
•
Путин присвоил почетные звания 20 городам России
•
Лукашенко объявил о победе над коронавирусом
•
Lada подорожала четвертый раз за полгода
Подробности
•
Уроки «Титаника»: как катастрофа изменила морской транспорт
•
От сережек до матрешек: коронавирус вошел в моду
•
«Северокорейская» Сибирь: предварительные итоги голосования
•
Тарифы ЖКХ и детские выплаты: что изменится с 1 июля
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Да им уже вообще ничего от нас не нужно. Недаром они ухватились за идею бесконтрольного "пеньково-подьездного"...

Mitрич

слово ПОЗОР, больше подходит...............

Vitall2005

Там похоже только у одного работает телевизор.

great_america

"Он считает, что невозможно назвать точную дату, когда россияне почувствуют на себе изменения. " - это...

yury_2211

Осталось только распространить эту систему голосования на остальные голосования. Никакого контроля, никакой...