«Ленинград» возродился и представил новую песню

Группировка «Ленинград», возглавляемая Сергеем Шнуровым, выпустила новый трек «Фотосессия» и клип на него — премьера состоялась на YouTube в пятницу.

«Ленинград» в прошлом году проехал по стране с прощальными гастролями. Шнуров писал, что устал от творческой деятельности. Сейчас он занимает должность генерального продюсера международного канала RTVI.

Но музыкант решил возродить группу, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Сергея Шнурова. Новый трек и видео называются «Фотосессия» — в них идет речь о жизни современной женщины, подчиненной Instagram.

«Думаю он не оставит равнодушных, особенно тех, кто живет в режиме охоты за контентом», — отметил режиссер-постановщик Даниил Величко.

Главные роли в клипе исполнили вокалистка группировки Виктория Кузьмина и блогер Наталья Давыдова (@tetyamotya). Сам Шнур в видео не появляется, но в титрах указано, что текст и музыка его.