Лжетеррорист остановил на полдня работу суда в Красноярске

Арбитражный суд Красноярского края не работал несколько часов из-за сообщения о минировании, но никакого опасного предмета в здании не было, сообщил Sibnet.ru представитель ГУ МВД по региону.

Утром из здания суда были эвакуированы сотрудники и посетители из-за сообщения о минировании. На место выехали сотрудники полиции. Суд прекратил работу до 14.00.

«Здание было проверено, опасных предметов обнаружено не было. Полицейские устанавливают человека, который сообщил о минировании», — сказала собеседница. На сайте суда указано, что его работа восстановлена.