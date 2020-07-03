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Лжетеррорист остановил на полдня работу суда в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Арбитражный суд Красноярского края не работал несколько часов из-за сообщения о минировании, но никакого опасного предмета в здании не было, сообщил Sibnet.ru представитель ГУ МВД по региону.

Утром из здания суда были эвакуированы сотрудники и посетители из-за сообщения о минировании. На место выехали сотрудники полиции. Суд прекратил работу до 14.00.

«Здание было проверено, опасных предметов обнаружено не было. Полицейские устанавливают человека, который сообщил о минировании», — сказала собеседница. На сайте суда указано, что его работа восстановлена.

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