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Пять городов трудовой доблести появились в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Почетные звания «Город трудовой доблести» присвоили пяти городам Сибири по указу президента РФ Владимира Путина, сообщила пресс-служба Кремля. Теперь города имеют право претендовать на стелы, таблички и возможное увеличение количества салютов по праздникам.

Указ о присвоении звания 20 города России президент подписал в четверг 2 июля. В их числе пять городов Сибири: Новосибирск, Омск, Томск, Новокузнецк и Иркутск. Закон о присвоении городам этот звания приняли в феврале.

Согласно закону, город имеет право претендовать на звание, если его жители внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

То есть обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях города. Проявили массовый трудовой героизм и самоотверженность. Факты трудового героизма должны быть подтверждены документально.

Роль в получении звания играют и городские предприятия. Если в период 1941-1945 годов заводы и фабрики города награждались переходящим Красным знаменем, а сотрудники получали знаки отличия за труд, город имеет право претендовать на звание.

С чего начинался новосибирский Академгородок?

Внести предложение о присвоении звания «Город трудовой доблести» могут как общественные организации, так и граждане. Сибиряки голосовали за присуждения звания на избирательных участках с 25 июня по 1 июля. До или после голосования по внесению поправок в Конституцию РФ.

Закон предусматривает, что в «Городах трудовой доблести» установят стелы с изображением герба города и текстом указа президента о присвоении звания. Кроме того, будут проводить публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города.

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