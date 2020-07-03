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Фургон с пивом опрокинулся в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/act54

Авария произошла возле торгового города «Левобережный», после столкновения из фургона выкатились бутылки с пивом, в аварии никто не пострадал, сообщил Sibnet.ru представитель ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

ДТП произошло напротив торгового города «Левобережный». Один из автомобилей опрокинулся на правый бок. По словам очевидца, из опрокинувшегося фургона на проезжую часть выкатились бутылки с пивом. 

«В аварии никто не пострадал, оно оформляется как ДТП с материальным ущербом», — рассказал Савченков.


Многие пользователи соцсетей стали шутить над аварией, писать, что надо срочно приехать на место.

«Свидетели уже все "в дрова"», «Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит», «ничего, и на нашей улице перевернётся фургон с пивом», — так шутили новосибирцы над ситуацией.

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