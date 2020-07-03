Минздрав включил Алтай в список самых «толстых» регионов

Больше всего людей с ожирением в 2019 году в России выявлено в трех регионах России. На втором месте в списке очутился Алтайский край, сообщил Минздрав РФ в статистическом сборнике.

Больше всего людей с ожирением в 2019 году в России выявлено в Новгородской области, Алтайском крае и Ленинградской области. А самыми «худыми» регионами стали Чечня, Приморский край и Ингушетия, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава.

Так, в Новгородской области на 100 тысяч населения приходится 905 толстяков, в Алтайском крае — 884, а Ленинградской области — 851. Всего в 2019 году в России было зарегистрировано 517, 3 тысячи человек, больных ожирением. А это на 70 тысяч больше, чем годом ранее.

Страдают от лишнего веса, как обычные граждане, так и видные политические деятели. Так, в декабре 2019 года врач-диетолог Мария Мухина указала, что половина депутатов Госудмы страдает опасным недугом. Из 449 народных избранников у 196 (43,6%) имеется разная степень ожирения.