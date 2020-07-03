Самолет-амфибию вызвали на борьбу с лесными пожарами Приангарья

Более 16 тысяч гектаров леса горит в Иркутской области в десятках мест. Для борьбы с огнем в Приангарье прибудет самолет-амфибия Бе-200 (Ил-76), сообщила пресс-служба регионального правительства.

По данным Авиалесоохраны, на утро 2 июля в регионе действует 62 пожара. Общая площадь действующих очагов – 16,2 тысячи гектаров. Во время сильной жары и отсутствия осадков над труднодоступными районами тайги часто возникают сухие грозы и становятся причиной пожаров.

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Так, по данным регионального правительства, сухие грозы стали причиной пожаров в 55 случаях. По вине человека возникло пять возгораний.

В ближайшее время в Приангарье прибудет самолет Ил-76. Он подключится к ликвидации огня в тайге в самых труднодоступных местах. Но врио губернатора области Игорь Кобзев призвал также по максимуму использовать и наземную группировку сил пожаротушения.

«Самое главное — активизация всех арендаторов лесных участков. Они должны в полном объеме принимать участие в ликвидации возгораний. МЧС сопровождает все сложные пожары», — отметил руководитель региона.