Спасатели в Туве ищут малыша потерянного пьяной мамой

Спасатели и полицейские ищут четырехлетнего мальчика, который пропал на берегу реки в Туве, его мать была пьяной и не помнит, как ребенок пропал, сообщает МВД региона.

37-летняя жительница Шагонара сообщила, что на берегу реки в местечке Алдыы-Шынаа пропал ее четырехлетний сын. Мать была пьяна и не знает, как пропал ребенок.

В поисках задействовано более 30 сотрудников органов внутренних дел, а также сотрудники МЧС, Тувинского поисково-спасательного отряда, исправительной колонии, представители администрации и члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Улуг-Хемского района.

Сотрудники прочесали близлежащий лес, пустырь, а также местности вдоль берега реки около 7-8 километров от места происшествия.

Полицейские установили, что мать пропавшего мальчика выпивала вместе с друзьями на берегу реки. Вместе с ними находились пятеро детей, которые практически были предоставлены сами себе.

Мать пропавшего ребенка проснувшись, не обнаружила сына. Взрослые начали самостоятельные поиски, но никого не нашли. Поиски ребенка продолжаются.

За неисполнение родительских обязанностей мать ребенка привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ, а также по статье 20.6.1 КоАП РФ за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. Кроме того, женщина состоит на профилактическом учете ПДН с прошлого года.