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Град с куриное яйцо выпал в Красноярском крае. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Град размером с куриное яйцо выпал в красноярском городе Шарыпово, очевидцы выложили фотографии опасного явления в соцсетях.

Жара в Шарыпово закончилась грозой, во время которой выпал град размером с яйцо. Местные жители сделали снимки явления.

Град выпадает чаще всего летом и днем. Зародыши градин образуются в переохлажденном облаке за счет случайного замерзания отдельных капель. Они могут вырасти до значительных размеров благодаря замерзанию сталкивающихся с ними переохлажденных капель, а также смерзанию градин между собой.

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