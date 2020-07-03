Град с куриное яйцо выпал в Красноярском крае. ФОТО

Град размером с куриное яйцо выпал в красноярском городе Шарыпово, очевидцы выложили фотографии опасного явления в соцсетях.

Жара в Шарыпово закончилась грозой, во время которой выпал град размером с яйцо. Местные жители сделали снимки явления.

Град выпадает чаще всего летом и днем. Зародыши градин образуются в переохлажденном облаке за счет случайного замерзания отдельных капель. Они могут вырасти до значительных размеров благодаря замерзанию сталкивающихся с ними переохлажденных капель, а также смерзанию градин между собой.