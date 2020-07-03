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Новый сезон «Формулы-1» стартует в Австрии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Morio / CC-BY-SA-3.0

Первый этап нового сезона «Формулы-1», отложенный на четыре месяца из-за пандемии коронавируса, стартует в австрийском Шпильберге в пятницу.

Главным фаворитом в борьбе за титул остается чемпион мира британец Льюис Хэмилтон («Мерседес»). Его главные конкуренты — партнер по «Мерседесу» финн Валттери Боттас, пилоты «Феррари» монегаск Шарль Леклер и немец Себастьян Феттель, а также гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен из Нидерландов.

Для российского пилота команды «Альфа Таури» (прежнее название «Торо Россо») Даниила Квята предстоящий сезон в «Формуле-1» станет шестым в карьере. Прошлый он завершил на 13-й позиции, набрав 37 очков, один раз он поднялся на подиум, заняв третье место на Гран-при Германии.

Гран-при Австрии пройдет с 3 по 5 июля на трассе «Ред Булл Ринг». Исполнительный директор «Формулы-1» Чейз Кэри заявил, что в нынешнем сезоне планируется провести 15-18 гонок, хотя ранее предполагалось провести рекордные 22 этапа.

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