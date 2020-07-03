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Россия потеряла от карантина 1 триллион рублей

Источник:
«Известия»
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Российский бюджет по итогам года недополучит более 1 триллиона рублей ненефтегазовых доходов из-за снижения экономической активности в результате антикоронавирусных ограничений, сообщил замглавы Минфина Владимир Колычев.

В сумме потерь, по его словам, Минфин не учитывал предоставленные бизнесу отсрочки по выплате налогов, а также поступления от сделки по Сбербанку с ЦБ, которая принесла в бюджет 1 триллион рублей. «Пока фактическая траектория поступления доходов лучше, чем плановая», — приводят «Известия» слова замминистра.

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Министерство по итогам года ожидает дефицит бюджета в размере 5 триллионов рублей, отметил Колычев. Фактическая разница между доходами и расходами может быть меньше. Окончательный дефицит будет зависеть от того, как получится реализовать антикризисный план. Его стоимость замминистра оценил в 4,4 триллиона рублей. Часть этой суммы будет потрачена в следующем году.

Покрыть разрыв планируется преимущественно за счет госзаимствований. Минфин намерен привлечь на рынке около 5% ВВП, заявил Владимир Колычев. Из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование дефицита будет направлено 250-300 миллиардов рублей, при условии, что средняя цена на нефть по итогам года составит 39 долларов за баррель Urals.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

Иркут 69

Да им уже вообще ничего от нас не нужно. Недаром они ухватились за идею бесконтрольного "пеньково-подьездного"...

verge 96

Там и вопрос то звучал так, что ответы можно трактовать по разному:1) Да. Одобряю.2) Нет. Одобряю.Естественно...

Gladwin

Постеснялись бы столько рисовать.

Mitрич

слово ПОЗОР, больше подходит...............

Vitall2005

Там похоже только у одного работает телевизор.