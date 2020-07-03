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Путин присвоил пяти сибирским городам почетные звания

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» 20 городам, сообщает пресс-служба Кремля.

В перечень вошли Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск и Боровичи.

На заседании оргкомитета «Победа» Путин поддержал предложение о присвоении этим городам звания "Город трудовой доблести». Он подчеркнул, что аргументы в пользу присвоения званий этим населенным пунктам «очевидны и убедительны и полностью соответствуют порядку и критериям федерального закона».

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Президент напомнил, что «за бесперебойное производство военной и гражданской продукции предприятия этих городов были неоднократно удостоены орденов или красных знамен Государственного комитета обороны, многочисленные факты личного мужества, трудового героизма жителей документально подтверждены».

Путин в марте 2020 года подписал закон об учреждении звания «Город трудовой доблести». Оно присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.



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Топ комментариев

Иркут 69

Да им уже вообще ничего от нас не нужно. Недаром они ухватились за идею бесконтрольного "пеньково-подьездного"...

verge 96

Там и вопрос то звучал так, что ответы можно трактовать по разному:1) Да. Одобряю.2) Нет. Одобряю.Естественно...

Gladwin

Постеснялись бы столько рисовать.

Mitрич

слово ПОЗОР, больше подходит...............

Vitall2005

Там похоже только у одного работает телевизор.