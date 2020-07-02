Лукашенко объявил о победе над коронавирусом

Система здравоохранения в Белоруссии выстояла в условиях эпидемии коронавируса и смогла ее победить, заявил президент страны Александр Лукашенко на вручении госнаград в четверг.

«На передовой из-за коронавирусной инфекции оказались медики. Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать - мы победили», — приводит пресс-служба президента слова Лукашенко.

По его мнению, в данной ситуации Белоруссия «продемонстрировала политическое здравомыслие и народную мудрость». «И после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту», — заметил он.

По состоянию на 1 июля в Белоруссии зарегистрировано более 62 тысяч заразившихся коронавирусом, умерли из-за инфекции 398 пациентов. Власти Белоруссии, в отличие от большинства стран, не вводили карантин, в государстве не отменялись массовые мероприятия.