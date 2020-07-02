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Лукашенко объявил о победе над коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Республики Беларусь

Система здравоохранения в Белоруссии выстояла в условиях эпидемии коронавируса и смогла ее победить, заявил президент страны Александр Лукашенко на вручении госнаград в четверг.

«На передовой из-за коронавирусной инфекции оказались медики. Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать - мы победили», — приводит пресс-служба президента слова Лукашенко.

По его мнению, в данной ситуации Белоруссия «продемонстрировала политическое здравомыслие и народную мудрость». «И после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту», — заметил он.

По состоянию на 1 июля в Белоруссии зарегистрировано более 62 тысяч заразившихся коронавирусом, умерли из-за инфекции 398 пациентов. Власти Белоруссии, в отличие от большинства стран, не вводили карантин, в государстве не отменялись массовые мероприятия.

Тема: Распространение коронавируса
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Mitрич

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nastya19944

Дураку понятно, что это все вымысел.

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Там и вопрос то звучал так, что ответы можно трактовать по разному:1) Да. Одобряю.2) Нет. Одобряю.Естественно...

Gladwin

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